Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале намекнул на скорое объявление о новом контракте с главным тренером клуба – Рашидом Рахимовым. На коротком видео изображена подпись.

Напомним, ранее Иван Карпов в своём телеграм-канале анонсировал скорый контракт «Рубина» с Рахимовым. Карпов назвал даже срок будущего соглашения.

«Рубин» завершил при Рахимове первый сезон после возвращения в РПЛ на восьмом месте турнирной таблицы с 42 баллами. Отставание от первой пятёрки турнира у республиканской команды составило восемь баллов, а отрыв от опасной зоны стыковых матчей – весомые 12 очков.