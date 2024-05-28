Президент «Оренбурга» рассказал о приостановленных переговорах с Обуховым

​Василий Еремякин рассказал, что на данный момент переговоры с форвардом Владимиром Обуховым о продлении контракта приостановлены.

- Какое‑то решение будет принято, оно в процессе. Пока мы на паузе, смотрим, оцениваем, - передаёт слова президента «Оренбурга» «Матч ТВ».

Обухов в минувшем сезоне принял участие в 22 матчах и пять раз поразил ворота соперников, контракт футболиста с оренбургским клубом действует до 30 июня текущего года.

Обухов выступает за «Оренбург» с 2022 года, до этого он выступал за «Ростов», «Тамбов» и ряд других российских клубов.

«Оренбург» в прошлом сезоне занял 12 место в РПЛ.