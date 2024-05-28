Каррера рассказал, как изменилась Москва при Собянине

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о столице России, Москве.

Накануне тренер прибыл в нашу страну, чтобы посетить премию Winline Герои РПЛ, которая состоялась в воскресенье, 26 мая. Каррера был специальным приглашённым гостем мероприятия.

«В Москве просто чудесно! Я уезжаю сегодня. Похорошела ли Москва при Сергее Собянине? Да, очень сильно!» — приводит слова итальянского специалиста издание «СЭ».

Стоит напомнить, что Каррера являлся рулевым «Спартака» с 2016 по 2018 год. Массимо смог привести московский клуб к победе в первенстве России в сезоне-2016/17.