Инсайдер: «Рубин» продлил контракт с Рахимовым ещё на два года

Казанский «Рубин» сохранит главного тренера команды Рашида Рахимова.

Как пишет в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, Рустам Минниханов, президент Татарстана очень доволен работой специалиста в клубе.

«Президент республики высоко оценил работу Рашида и затем тренер подписал с клубом новый двухлетний контракт», - пояснил Карпов.

«Рубин» под руководством Рахимова по итогу прошедшего сезона РПЛ занял восьмое место турнирной таблицы и набрал 42 очка. По началу сезона команда была в конце турнирной таблицы, однако ближе к зиме исправила положение и набрала большое количество очков.