Чанов раскритиковал российские клубы за трансферы вратарей из-за рубежа

Экс-наставник вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о трансферной политике команд из РПЛ.

«Мы выровняли ту непростую ситуацию, которая у нас была раньше, — появлялись вратари из-за рубежа. Мне было непонятно, как можно на родину великого Льва Яшина приглашать вратаря из Африки. Сейчас этого нет», — цитирует специалиста издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что Лев Яшин всю карьеру провёл в столичном «Динамо». В составе «бело-голубых» голкипер стал пятикратным чемпионом СССР. Кроме того, вратарь, выступая за национальную команду, победил на Олимпиаде-1956 и чемпионате Европы-1960. Также он является обладателем «Золотого мяча».