Хиддинк: «У Семака всегда был менталитет победителя»

Гус Хиддинк, ранее работавший главным тренером сборной России и ряда топовых европейских клубов, высказался о Сергее Семаке.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» под руководством Семака в шестой ряд подряд выиграл золотые медали, опередив в таблице «Динамо» и «Краснодар».

- Поздравляю Сергея, он заслужил стать рекордсменом РПЛ. У Семака всегда был виден менталитет победителя, - цитирует экс-наставника российской национальной сборной «РБ Спорт».

Напомним, Семак сейчас имеет в активе больше титулов, чем Олег Романцев выигрывал со столичным «Спартаком» - 11 титулов против 10