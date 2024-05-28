Воронежский «Факел» в своих соцсетях сообщил официально о продлении контрактов с четырьмя игроками, два из которых – голкиперы.

Так, «огнеопасные» продлили трудовые отношения с голкиперами Александром Беленовым и Виталием Гудиевым, а также с одним из лидеров клуба, полузащитником Ираклием Квеквескири и нападающим-вингером Хызыром Аппаевым.

Напомним, что в первой половине дня сообщалось о массовой чистке состава в воронежском клубе РПЛ. Коллектив покинули сразу шесть игроков, один из которых – это Руслан Магаль. Более подробно об этом мы писали здесь.

Беленов: «Мне нравится Воронеж, я полюбил этот город»