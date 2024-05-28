Генеральный директор «Акрона»: «Настрой у команды боевой, хотим победить «Урал»

Алексей Власов дал свой комментарий о предстоящих стыковых матчах за право сыграть в РПЛ с «Уралом».

Напомним, первая встреча между этими командами пройдёт 29 мая, ответная игра назначена на 1 июня, победитель двухматчевого противостоянии выступит в РПЛ в следующем сезоне.

- Настрой у команды боевой, хотим победить «Урал». Будем к этому максимально готовиться, - цитирует генерального директора «Акрона» «Матч ТВ».

Коллектив из Жигулевска в минувшем сезоне занял третье место в Первой Лиге, екатеринбургский клуб финишировал на 14 строчке в Высшей лиге, набрав 30 очков в 30 турах.