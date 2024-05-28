Чухлов: «ЦСКА и «Спартак» подтянутся к лидерам»

Экс-игрок «Зенита» Борис Чухлов поделился комментарием о фаворитах следующего розыгрыша чемпионата России.

«В следующем сезоне «Зениту» будет еще сложнее выиграть титул. Думаю, к лидерам подтянутся ЦСКА и «Спартак». Больше клубов будут бороться за чемпионство», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Зениту» никто не отдаст следующий чемпионский титул, несмотря на столетие клуба.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака в шестой раз подряд стали обладателями золотых медалей, сравнявшись по данному показателю со «Спартаком».