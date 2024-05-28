Еремякин: «Видимо, у Адамова нет намерений оставаться в «Оренбурге»

Василий Еремякин, президент клуба РПЛ, «Оренбурга» высказался про арендованного у «Зенита» защитника Арсена Адамова.

«Мы бы, конечно, хотели его сохранить, но есть игрок и есть клуб, которому он принадлежит. Сам Арсен в интервью заявил, что не хотел бы оставаться в «Оренбурге», а хотел бы вернуться в «Зенит», - делится Еремякин с телеканалом «Матч ТВ».

Адамову 24 года. Футболист в самом расцвете сил сыграл в минувшем сезоне в 26 официальных матчах, в них он смог забить гол и оформить партнёрам две голевые передачи. Его временный уральский клуб смог без стыковых матчей сохранить место в Премьер-лиге.

Адамов: «Вернусь в «Зенит», а дальше «Манчестер Юнайтед»