«Оренбург» готов продать Веру

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о возможной продаже аргентинского хавбека команды Лукаса Веры.

«Если он принесет предложение от другого клуба, мы его очень внимательно рассмотрим. Удовлетворим, если будет выгодно как для игрока, так и для клуба», — цитирует функционера «Матч ТВ».

27-летний полузащитник выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. За это время он появился на поле в 60 матчах во всех турнирах, стал автором трех мячей и 12 ассистов.

Трудовое соглашение Веры с «Оренбургом» рассчитано до середины следующего года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет три миллиона евро.

Напомним, зимой Вера был близок к переходу в московский «Локомотив», однако трансфер сорвался.