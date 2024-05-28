Белоус: «Смолов и Дзюба — одни из главных разочарований сезона РПЛ»

Юрий Белоус, вице-президент московского «Локомотива» считает Артёма Дзюбу и Фёдора Смолова одними из главных разочарований сезона в РПЛ, если брать, конечно, полевых игроков.

«Среди футболистов — это Смолов и Дзюба. Планировалось, что Артём будет крайне полезен для «Локомотива» и не токсичен», - делится Белоус с Legalbet.

Напомним, что Дзюбе уже в августе будет 36 лет, его контракт с «Локомотивом» истекает в конце сезона.

Смолову 34 года, последние слухи связывают Фёдора с его бывшим клубом – «Краснодаром». Его контракт с «Динамо» также истекает грядущим летом. О продлении не сообщалось.