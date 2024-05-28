Чанов ответил, станет ли предательством переход Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Российский тренер вратарей Вячеслав Чанов высказался о возможном трансфере голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак». Последние три сезона 27-летний футболист провел в аренде в «Урале».

«Можно считать предательством, если Помазун окажется в «Спартаке»? Не думаю, что тут какое-то предательство. Он идет не из ЦСКА, а из «Урала», — цитирует Чанова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Помазун провел 33 матча с учетом всех турниров, пропустил 48 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, в зимнее трансферное окно ходили слухи об интересе к вратарю со стороны «Спартака».