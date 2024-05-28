Жирков – о Сафонове в «ПСЖ»: «Главное – попасть в такую команду, шансы у него будут»

Юрий Жирков, в прошлом игрок сборной России и «Челси», отреагировал на скорый переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что вратарь «Краснодара» отправился в Париж и готовится проходить медосмотр перед переходом во французский гранд. В СМИ сообщалось, что «быки» получат от «ПСЖ» за своего воспитанника 20 миллионов евро.

- Он будет сидеть под Доннаруммой? Главное - попасть в такую команду, уверен, шансы появиться на поле у него будут. Тем более бывают случаи, когда твои конкуренты по позиции получают травму, - передаёт слова Жиркова «РБ Спорт».