«Балтика» расстанется с одним из старожилов клуба

Вылетевшая из РПЛ калининградская «Балтика» расстанется с одним из своих игроков полузащиты.

Как сообщает «РБ Спорт», речь идёт про Максима Кузьмина. Стороны не будут продлевать контракт, который подойдёт к своему логическому завершению грядущим летом.

Кузьмин сыграл немало матчей за балтийцев в сезоне-2023/24. Всего у него в активе 36 выходов на поле, в них он забил три гола и оформил партнёрам семь голевых передач.

27-летний футболист – один из старожилов «Балтики», ведь в клубе он числился последние пять лет.

«Балтика» заняла 15 место турнирной таблицы РПЛ и вылетела, но впереди у клуба ещё матч Кубка России – в Суперфинале балтийцы играют с чемпионом страны, «Зенитом».