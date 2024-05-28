Смолов может сменить «Динамо» на другой клуб РПЛ

Нападающий Фёдор Смолов может покинуть «Динамо» ближайшим летом. Опция автоматического продления контракта у 34-летнего игрока не сработала, а динамовцы готовы заключить новое трудовое соглашение только при условии снижения заработной платы.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», видеть Смолова в своих рядах хочет «Краснодар». Нападающий уже выступал за «быков» в 2015-2018 годах и даже становился в их составе лучшим бомбардиром Премьер-лиги (дважды).

В то же время источник отмечает, что у Смолова есть интересное предложение из Саудовской Аравии.

Напомним, что «Динамо» заняло третье место в чемпионате России, а «Краснодар» - второе.