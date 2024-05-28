Агент: Магкеев покинет «Локомотив»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, высказался о будущем футболиста в стане «железнодорожников».

— «Локомотив» не стал продлевать контакт с Магкеевым. По Стасу ведем переговоры с клубами РПЛ, — приводит слова агента Sport24.

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива». В составе основной команды он принял участие в 79 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Магкеева с «красно-зелеными» истекает в конце июня 2024 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет два миллиона евро.