«Залез в долговую яму»: Экс-игрок «Анжи» рассказал об уходе из махачкалинского клуба

Иван Маркелов, опытный российский игрок атаки ныне выступает за «Тюмень». Несколько лет тому назад ещё во времена существования «Анжи» он выступал за дагестанский клуб в Премьер-лиге.

Спустя несколько лет Иван признался, что некогда флагман республиканского футбола задолжал ему крупную сумму.

«Ничего не выплатили, хотя задолжали больше 10 миллионов рублей. В тот момент я даже в долговую яму залез, брал кредиты и закрывал их другими кредитами. И только относительно недавно решил вопрос с долгами», - говорит Иван для Metaratings.

Летом 2022 года бывший финансовый гигант РПЛ прекратил своё существование. Ныне в профессиональном футболе Дагестан представляет будущий клуб РПЛ – махачкалинское «Динамо».