Столичная «Родина» рассматривает покидающего «Балтику» Сергея Игнашевича как кандидата на место главного тренера команды.

Как сообщает Metaratings, с главным тренером Франком Артигой москвичи, скорее всего, продлевать контракт не будут. При нём за неполный сезон «патриоты» не смогли выйти даже в стыковые матчи в Мелбет-Первой лиге. А у Игнашевича есть свежий опыт вывода команды в РПЛ – пример «Балтики» позапрошлого сезона.

Игнашевич покинет «Балтику» после Суперфинала Кубка России с «Зенитом». В РПЛ ему не удалось сохранить команду – «Балтика» вылетела с 15 места обратно в Первую лигу.