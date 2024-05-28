Во Франции подтвердили прибытие Сафонова

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о предстоящем трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов в Париже? Да, это подтверждено, он проходит медобследование. Матвей прибудет в качестве второго номера, чтобы бросить вызов Доннарумме», — приводит слова Леклера издание «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что 25-летний Сафонов прибыл в Париж, где в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ» до 2029 года.

В минувшем сезоне Сафонов сыграл в 30 встречах чемпионата России и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.