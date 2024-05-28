Жирков: «Мостовой может играть в европейском клубе»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос о том, кто из российских игроков может уехать в Европу вслед за Матвеем Сафоновым.

— Так сложно сказать, но тот же Мостовой из «Зенита» может играть в европейском клубе, — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше чемпионата России 26-летний Мостовой принял участие в 21 матче, отметился тремя голами и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Мостового с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее сам Мостовой неоднократно рассказывал о желании попробовать свои силы в Европе.