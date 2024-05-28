Жирков уверен, что Сафонов получит шанс в «ПСЖ»

Экс-игрок «Челси» Юрий Жирков поделился комментарием о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист уже находится в Париже, где скоро подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ».

«Сафонов — игрок сборной России, играл в Лиге чемпионов. Почему бы ему и не поехать в «ПСЖ»? Если бы Матвей не заслуживал этого, его не позвали бы», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Сафонов получит свой шанс в «ПСЖ», ведь у основного вратаря бывают травмы.

Сообщалось, что трансфер Сафонова обойдется парижанам в 20 миллионов евро.