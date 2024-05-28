Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв собирается продлить трудовой договор с азербайджанским «Карабахом».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Лунёв склоняется к тому, чтобы остаться в Азербайджане. Сейчас идет активное обсуждение условий контракта с «Карабахом» и, несмотря на некоторые разногласия, Лунёв близок к тому, чтобы подписать новое соглашение.

По нашей информации, Лунёв может вернуться в Российскую премьер-лигу только в том случае, если не сможет договориться с «Карабахом»,

Ранее сообщалось, что 32-летний вратарь интересен санкт-петербургскому «Зениту».

Действующий контракт Лунёва с «Карабахом» истекает в конце июня этого года.