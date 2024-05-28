Беленов: «Мне нравится Воронеж, я полюбил этот город»

Опытный вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов заявил, что хотел бы и дальше защищать ворота своего клуба. Его контракт истекает с «огнеопасными» 30 июня.

«Мне нравится Воронеж, я полюбил этот город, вырос недалеко. Знаю, как здесь любят футбол, какие здесь болельщики. Мне все понравилось: люди, их отношение к игре», - говорит Беленов телеканалу «Матч Премьер», обратив внимание на то, что дальше всё зависит уже не от него.

Напомним, что Беленов выиграл конкуренцию по ходу сезона у Виталия Гудиева. Таким образом, вратарь стал основным в «Факеле» и смог провести во всех турнирах 25 матчей, в которых пропустил всего 24 гола. 10 игр у Александра «сухие».

Беленов планирует играть до 40 лет