Чанов считает, что Чалов готов играть в Европе

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о возможном переезде форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова в европейский клуб.

«Готов ли Чалов к новому для себя этапу? Да. Он отправлялся в командировку в «Базель» — оттуда вернулся другим человеком», — приводит слова Чанова «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Чалов появился на поле в 29 встречах Российской премьер-лиги, забил 16 мячей и стал автором пяти ассистов.

Трудовое соглашение 26-летнего нападающего с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года. Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Чалова в 12 миллионов евро.