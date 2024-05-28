Борис Игнатьев: «У «Арсенала» и «Акрона» не хватит мастерства и умения»

Борис Игнатьев, ветеран отечественного тренерского дела высказался о стыковых матчах за право играть в следующем сезоне РПЛ, которые стартуют завтра. По его мнению, тульский «Арсенал» и тольяттинский «Акрон» так и останутся во второй по силе российской лиге. А их соперники, «Пари НН» и «Урал» сохранят свои места в РПЛ.

«Им не хватит мастерства и умения, одной запредельной мотивации мало. Общекомандный уровень мастерства и класс отдельных футболистов у клубов РПЛ выше», - говорит Игнатьев Legalbet.

Напомним, что первые стыковые встречи пройдут 29 мая, это среда, а ответные 1 июня в субботу.