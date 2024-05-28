Виктор Панченко: «Факел» остался в РПЛ благодаря болельщикам»

Виктор Панченко, бывший российский футболист высказался по поводу сохранения места в Премьер-лиге воронежским «Факелом». «Огнеопасные» под руководством Игоря Черевченко остались в элите, заняв 11-е место. Таким образом, клуб избежал стыковых матчей и досрочно отправился в отпуск.

«Факел» остался. Это, наверное, нелогичный момент, как говорит статистика. Болельщики их поддерживают, гонят вперёд. Вот это их и спасло», - делится Панченко для Legalbet.

Отметим, что матч с «Ахматом» 25 мая стал последним для «Факела» на Центральном стадионе профсоюзов. Новый сезон, третий подряд в элите клуб начнёт на новой арене.

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