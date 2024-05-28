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Слишкович: «Максименко ещё не показывает и 50% того, на что способен»

28 Мая 2024 • 17:15 Комментировать

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался об игре голкипера команды Александра Максименко.

 «Максименко должен продолжать работать так, как он работает последние два года. Уверен, что Макси еще не показывает и 50% того, на что способен», — цитирует Слишковича «РИА Новости Спорт».

В минувшей кампании 26-летний Максименко провел 29 матчей с учетом всех турниров, пропустил 27 мячей и 12 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт вратаря со «Спартаком» рассчитан до конца следующего сезона. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Максименко в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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