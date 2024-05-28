Семшов: «Для меня лучший тренер этого сезона — Семак»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов назвал лучшего тренера прошедшего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил наставника «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербургскую команду к шестому чемпионству подряд.

«Для меня лучший тренер этого сезона — Семак, потому что он привёл команду к чемпионству. Личка неплохо работал, были удачные матчи в исполнении «Динамо», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» завоевал чемпионский титул в заключительном 30-м туре РПЛ благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1). Семак возглавляет петербургскую команду с 2018 года.