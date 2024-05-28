Отец Сафонова: «У меня нет информации о прилёте Матвея в Париж»

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал информацию о том, что футболист прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».

По словам отца Сафонова, пока вероятная сделка находится на уровне слухов и обсуждать её не стоит.

«У меня такой информации нет. Что касается самого трансфера, то всё это на уровне слухов в прессе. Пока клуб не выступит с официальными заявлениями, говорить не о чем», — цитирует Евгения Сафонова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за Сафонова французский гранд заплатит 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сафонов провёл в составе «Краснодар» 30 матчей, в которых пропустил 27 голов.