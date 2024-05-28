Клаудиньо: Моё будущее? Посмотрим

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился комментарием о своём будущем.

— У меня действующий контракт с клубом. Посмотрим. Будет время, все, что нужно, обсудим со всеми, — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Бразильский футболист выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В минувшем розыгрыше чемпионата России 27-летний Клаудиньо принял участие в 30 матчах, в которых забил четыре мяча и стал автором восьми ассистов.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» истекает в июне 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 18 миллионов евро.