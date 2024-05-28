Непомнящий — о Тюкавине: «Я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали качественные игроки»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах российского футболиста заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Бенфика».

Непомнящий не поддержал возможный трансфер, выразив желание, чтобы лучшие российские футболисты оставались в своём чемпионате.

«Я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали качественные игроки, которыми мы любуемся и которые нас радуют. И если уезжают, то именно играть и ещё раз играть, а не ждать очереди или добиваться чего-то», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

В прошедшем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.