Раскрыты финансовые условия трансфера Сафонова в «ПСЖ»

Голкипер Матвей Сафонов близок к переходу из «Краснодара» в «ПСЖ». В прессе появилась информация о том, что 25-летний российский футболист уже находится во французской столице, где скоро подпишет контракт.

Как сообщает «Чемпионат», окончательная сумма трансфера Сафонова в «ПСЖ» составит 18 миллионов евро. Бонус в 1 миллион евро предусмотрен за 20 сыгранных матчей, а ещё один бонус в 1 миллион евро – за 30 сыгранных матчей.

Стоит сказать, что основным голкипером «ПСЖ» в настоящий момент является Джанлуиджи Доннарумма. Всё идёт к тому, что в следующем сезоне Сафонов будет конкурировать с итальянцем.