Агент Роналдо: «Он получает удовольствие от игры за «Ростов», но будущее знает только Бог»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался об игре бразильского футболиста в чемпионате России.

По словам агента, он доволен прогрессом Роналдо в России, однако его возможный уход из клуба исключать нельзя.

«Он получает удовольствие от города, от игры за «Ростов», но будущее знает только Бог, поэтому я не вправе давать громкие обещания», — цитирует агента Metaratings.

В прошедшем сезоне Роналдо провёл за «Ростов» 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Контракт бразильского вингера с южанами рассчитан до 2028 года.