Булыкин высказался о стыковых играх за места в РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих стыковых играх за места в Премьер-лиге.

Как известно, одну из путёвок разыграют «Урал» и «Акрон», а другую – «Пари НН» и тульский «Арсенал». Первые матчи проведут 29 мая, а ответные – 1 июня.

По словам Булыкина, ему хотелось бы посмотреть на «Акрон» в топ-дивизионе. При этом экс-игрок указал на более высокий уровень команд Премьер-лиги.

«По уровню футболистов команды РПЛ предпочтительней, чем команды Первой лиги. При грамотном настрое можно победить клубы РПЛ, но на бумаге они являются фаворитами. Я болею и за «Акрон», и за «Арсенал». Всех бы хотел видеть в РПЛ, но пусть в Премьер-лиге будет сильнейший», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.