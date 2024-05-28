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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался о стыковых играх за места в РПЛ

28 Мая 2024 • 15:58 Комментировать
Урал
...
Акрон
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29.05 17:00

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих стыковых играх за места в Премьер-лиге.

Как известно, одну из путёвок разыграют «Урал» и «Акрон», а другую – «Пари НН» и тульский «Арсенал». Первые матчи проведут 29 мая, а ответные – 1 июня.

По словам Булыкина, ему хотелось бы посмотреть на «Акрон» в топ-дивизионе. При этом экс-игрок указал на более высокий уровень команд Премьер-лиги.  

«По уровню футболистов команды РПЛ предпочтительней, чем команды Первой лиги. При грамотном настрое можно победить клубы РПЛ, но на бумаге они являются фаворитами. Я болею и за «Акрон», и за «Арсенал». Всех бы хотел видеть в РПЛ, но пусть в Премьер-лиге будет сильнейший», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.

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Урал Дмитрий Булыкин Арсенал Тула Акрон Пари НН ещё теги

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