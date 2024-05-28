Журналист из Франции Александр Карре в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист уже прилетел в Париж, где должен будет пройти медобследование, а затем и подписать контракт с «ПСЖ».

«Судя по всему, сделка почти готова. «ПСЖ» очень давно искал второго вратаря, велась большая работа, так что это вдумчивый выбор. В «ПСЖ» высоко оценивают Сафонова, за него платят хорошие деньги. Луис Энрике не до конца доволен Доннаруммой, возможно у Сафонова будут шансы, если он проявит себя. Его рассматривают, как второго вратаря, но всё возможно», — сказал Карре.

Напомним, Сафонов стал серебряным призёром прошедшего розыгрыша чемпионата России в составе «Краснодара». Российский голкипер пропустил 27 голов в 30 проведённых матчах.