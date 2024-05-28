Даку признался, что в Казани чувствует себя как дома

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку высказался о своей адаптации в городе.

— Чувствую себя как дома. Здесь создали условия для меня и моей семьи. Я ценю и уважаю это, — приводит слова Даку Metaratings.

Напомним, 26-летний футболист присоединился к «Рубину» прошлым летом. За это время он появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Трудовой договор Даку с «Рубином» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость албанца в полтора миллиона евро.

«Рубин» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.