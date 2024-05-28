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Агент отреагировал на слухи о Ренане

28 Мая 2024 • 15:48 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с защитником «Зенита» Робертом Ренаном, дал комментарий по поводу слухов, связывающих бразильца с «Марселем».

«Ренан может продолжить карьеру в «Марселе»? Нет, это неправда», - цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в январе 20-летний Ренан перебрался из «Зенита» в «Интернасьонал» на правах аренды. Ранее за питерский клуб бразильский защитник провёл 18 официальных матчей. Результативными действиями Ренан не отмечался.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Роберта Ренана в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марсель Интернасьонал Луис Фернандо Гарсия Роберт Ренан ещё теги
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