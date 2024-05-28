Изидор сравнил Семака с Фергюсоном

Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор высказался о работе наставника команды Сергея Семака.

«Думаю, Сергей Семак — русский Фергюсон, это действительно хорошее сравнение. Шесть чемпионств подряд — это безумие!» — цитирует Изидора портал «РБ Спорт».

По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, опередив ближайшего соперника на один зачетный балл. Для «Зенита» данный чемпионский титул стал уже шестым подряд.

Стоит отметить, что 25 мая 48-летний Семак подписал новый трудовой договор с «сине-бело-голубыми», рассчитанный на пять лет.