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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» объявил об уходе шестерых игроков официально

28 Мая 2024 • 15:43 Комментировать
Факел
2:0
Ахмат

«Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе сразу шестерых футболистов.

Воронежский клуб покидают Руслан Магаль, Кирилл Суслов, Николай Поярков, Игорь Калинин, Роман Акбашев и Андрей Мендель.

«Благодарим вас за профессионализм, самоотдачу, отношение к делу и вклад в развитие команды. Наш клуб впервые в истории в третий раз подряд сыграет в элитном дивизионе российского футбола. Вы — неотъемлемая часть истории «Факела», — говорится в сообщении пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, минувший розыгрыш РПЛ «Факел» завершил на 11-м месте в турнирной таблице и сохранил прописку в высшем дивизионе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин Роман Акбашев Кирилл Суслов Николай Поярков Руслан Магаль Андрей Мендель ещё теги

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