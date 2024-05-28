«Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе сразу шестерых футболистов.

Воронежский клуб покидают Руслан Магаль, Кирилл Суслов, Николай Поярков, Игорь Калинин, Роман Акбашев и Андрей Мендель.

«Благодарим вас за профессионализм, самоотдачу, отношение к делу и вклад в развитие команды. Наш клуб впервые в истории в третий раз подряд сыграет в элитном дивизионе российского футбола. Вы — неотъемлемая часть истории «Факела», — говорится в сообщении пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, минувший розыгрыш РПЛ «Факел» завершил на 11-м месте в турнирной таблице и сохранил прописку в высшем дивизионе российского футбола.