Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым усомнился в реальности информации о заинтересованности французского «ПСЖ» в услугах 25-летнего вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

- Наверняка это очередные происки агентов, цену набивают, материальные вопросы решают люди. Сейчас придут к Сергею Николаевичу и скажут, что Сафонову надо зарплату поднять. Я так думаю. Всё возможно, хотя «ПСЖ» вряд ли будет брать за большие деньги вратаря на перспективу, – высказал своё мнение Чугунов.