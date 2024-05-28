Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прибыл в столицу Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, 25-летний Сафонов уже находится в Париже. Отмечается, что в ближайшее время голкипер пройдет медицинское обследование, после чего подпишет трудовой договор с «ПСЖ» до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что покупка Сафонова обойдется «ПСЖ» в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне россиянин провел 30 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 27 голов и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

«Краснодар» завершил сезон на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.