Агент Фернандеса: «Марио останется в «Зените»

Жорже Машаду, агент защитника «Зенита» Марио Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.

По словам Машаду, Фернандес не планирует уходить из петербургского клуба.

«Останется ли Марио в «Зените» на следующий сезон? Да, останется», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний Фернандес из-за травмы провёл за «Зенит» лишь 18 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Напомним, минувший сезон «Зенит» завершил на первом месте в турнирной таблице РПЛ, выиграв свой шестой титул подряд. Для Фернандеса этот трофей стал четвёртым. Ранее он на протяжении 10 лет выступал за московский ЦСКА.