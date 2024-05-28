Слишкович готов был возглавить «Спартак»

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, готов ли он был полноценно возглавить клуб.

«Конечно, я готов. Почему нет? Я не вижу причин, почему нет? Я бы согласился остаться главным тренером», — приводит слова Слишковича «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что он бы не возглавил «Спартак» даже в случае победы в Кубке России, ведь решение руководством было принято заранее.

Напомним, в апреле «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля и назначил исполняющим обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

В шести матчах РПЛ при Слишковиче «красно-белые» ни разу не проиграли.