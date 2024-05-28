Орлов: «Динамо» отнеслось к матчу против «Краснодара» как к рядовому»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России.

Напомним, эта неудача помешала «бело-голубым» завоевать чемпионский титул.

По мнению журналиста, динамовцы не смогли должным образом настроиться на игру с «Краснодаром», так как знали, что их устраивает и ничейный исход.

«В таких матчах надо бороться, отдать все силы, до последних минут. А «Динамо» играло, повторюсь, как обычно. Нельзя сказать, что им не повезло. Просто «Краснодар» был сильнее», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Прошедший сезон «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от первого «Зенита» на одно очко.