Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил чемпионство санкт-петербургского «Зенита».

- Итоговый результат тот же, что и в предыдущих пяти чемпионатах, – первое место у «Зенита». Но сама концовка и развязка, конечно, значительно отличаются. В последнем чемпионате она получилась намного более интересной и увлекательной для болельщиков. Интрига сохранялась до последней минуты.

- «Динамо» и «Краснодар» сами виноваты?

- Да, причём каждый из них поочерёдно упускал свой шанс на чемпионство. Сначала – «Краснодар», а в последнем туре «Динамо» повторило его путь, потеряв прекрасную возможность взять золотые медали.

- «Зенит» играл в кошки-мышки со своими конкурентами?

- Не в кошки-мышки, но прошёлся по краю, и это едва не стоило ему чемпионства. Для «Зенита» в итоге удачно всё сложилось. В последнем туре и он сам у «Ростова» выиграл, и «Краснодар» победил «Динамо». «Зенит» пощекотал нервы себе и своим болельщикам. Но бывает так, что один раз проскочишь, а другой – уже нет.

- Если бы «Зенит» не стал чемпионом, контракт с Семаком продлили бы или нет?

- Ещё до этого был разговор, что его продлят на пять лет. Я тогда удивился, на чём основывается такой долгосрочный контракт. Ладно, на два-три года, но там же сразу на пять лет. Потом эта тема как-то заглохла, её не афишировали, а тут раз – и после чемпионства объявляют такую новость. Не знаю, продлили бы или контракт с Семаком или нет, если бы «Зенит» не выиграл чемпионат. Может, был бы меньше срок контракта. Может, были бы меньше финансовые условия. Может, подождали бы результата кубкового финала. Если бы да кабы… Нам не говорили, какой у руководства «Зенита» план действий, а в кулуарах мы не находимся.

- Получается, «Зенит», если выиграет Кубок, покажет лучший результат за четыре года.

- Да, как это ни парадоксально с учётом такой непростой концовки чемпионата для «Зенита». Могут сделать золотой дубль. В предыдущие годы, когда «Зенит» безоговорочно становился чемпионом, Кубок он не мог взять. Посмотрим, не будем торопиться. «Балтика» имеет шанс громко хлопнуть дверью, – заметил Селин.

В итоговой турнирной таблице РПЛ «Зенит» опередил «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.