Тарханов: «На решение Игнашевича покинуть «Балтику» повлиял вылет из РПЛ»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о решении наставника «Балтики» Сергея Игнашевича покинуть калининградский клуб после Суперфинала Кубка России.

Напомним, «Балтика» не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.

«Вероятно, на решение Игнашевича покинуть «Балтику» повлиял вылет из РПЛ. Они вышли в финал Кубка, но после вылета будет сложнее — теперь надо начинать всё заново в Первой лиге», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Также специалист выразил мнение, что Игнашевич готов к работе в больших клубах.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве. В решающем матче турнира «Балтике» будет противостоять петербургский «Зенит».