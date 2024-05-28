Слишкович включил РПЛ в список сильнейший лиг мира

Тренер столичного «Спартака» Владимир Слишкович оценил нынешний уровень Российской премьер-лиги.

«Входит ли РПЛ в топ-10? Конечно! Топ-7 либо топ-8 в списке лучших лиг Европы! А это значит — и мира!» — заявил Слишкович порталу «РБ Спорт».

Босниец считает, что за последние несколько лет уровень РПЛ упал из-за отъезда легионеров, но не очень сильно. По его мнению, чемпионат России остается серьезной лигой.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги обладателем золотых медалей стал санкт-петербургский «Зенит». Для команды Сергея Семака эта победа стала уже шестой подряд.