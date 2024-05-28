Кузьмичёв: «Не увидел каких-то интересных тактических ходов от Слишковича»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о работе Владимира Слишковича на посту главного тренера московской команды.

Напомним, боснийский специалист возглавил «красно-белых» в апреле нынешнего года, сменив на этом посту Гилермо Абаскаля. В итоге «Спартак» завершил сезон на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Кузьмичёв положительно оценил работу Слишковича, выразив мнение, что ближайшим летом он получит предложение от нового клуба.

«Слишковичу удалось успокоить и раскрепостить «Спартак». Не увидел каких-то интересных тактических ходов и невозможно было это сделать, потому что сезон находился в самом разгаре», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Отметим, что в следующем сезоне новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, ранее работавший в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше».