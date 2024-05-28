«Зенит» принял решение по вратарю Кержакову

В «Зените» определились с будущим опытного голкипера Михаила Кержакова. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерский клуб решил продлить контракт с 37-летним футболистом.

Отмечается, что новый трудовой договор, скорее всего, будет рассчитан на один сезон.

В сезоне 2023/2024 Кержаков провёл 23 матча, в которых пропустил 19 голов. «Зенит» стал чемпионом шестой год подряд, сумев в последнем туре обойти «Динамо» за счёт своей победы над «Ростовом» и поражения конкурента.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 2 июня – против «Балтики» в суперфинале Кубка России.

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